Familia de Antonio Valenzuela exigen justicia por su muerte

(NOTICIAS YA).- La familia de Antonio Valenzuela, junto con su consejería legal, hicieron un llamado a la Fiscalía del Distrito del Condado de Doña Ana exigiendo justicia por la muerte de su ser querido.

Valenzuela murió después de ser detenido con el uso de fuerza por el oficial Christopher Smelser, quien aplicó una táctica de detención policíaca que ha causado controversia.

Portando mascarillas pidiendo “justicia para Tony”, la familia de Valenzuela junto con el abogado Sam Bregman, hicieron un llamado para que se incrementen los cargos en contra del entonces oficial Smelser.

Bregman considera que los cargos de homicidio imprudencial impuestos por la oficina del fiscal Mark D’Antonio, los cuáles sólo ejercen una sentencia maxima de 18 meses, no son un castigo lo suficientemente fuerte ante la pérdida de la vida de Valenzuela.

“El día de hoy exigimos justicia para Antonio, su familia y para la ciudad de las cruces, en base de la reciente decisión del fiscal de distrito aquí en las cruces, Antonio ahorita no esta recibiendo justicia, que no haya ninguna duda, hay que ser claros, Antonio fue asesinado por un oficial de Policía del Departamento de Las Cruces, que no haya duda que Antonio fue ahorcado por un policía”, comentó Bregman.

La sentencia que busca tanto la familia como su representación legal es la de homicidio de segundo grado, un castigo que trae consigo una sentencia de hasta 15 años en prisión.

Valenzuela, de 40 años, perdió la vida el pasado 29 de febrero cuando oficiales lo intentaron detener en el área de la avenida 240 Three Crosses en la Ciudad de Las Cruces, al momento de ser detenido Valenzuela contaba con una orden de arresto.

“Hay que ser claros sobre las acciones que tomó Antonio aquel día, el no intentó atacar a ningún oficial, él salió corriendo, él nunca sacó una arma o hizo alguna amenaza verbal. No existió ninguna justificación alguna para ahorcarlo y por supuesto ninguna justificación para matarlo”, dijo el abogado.

Mediante un comunicado por parte de la defensa legal del oficial Smelser, se mantiene que el uniformado utilizó la maniobra conocida como ‘restricción vascular del cuello’ o “VNR” la cual es permitida y es enseñada dentro de las academias de entrenamiento del Departamento de Policía de Las Cruces.

“Antes de aplicar el VNR, los oficiales utilizaron otras tácticas defensivas sancionadas para tratar de detener al Sr. Valenzuela, para incluir el taser. Todos sus intentos fracasaron. El Sr. Valenzuela continuó luchando y siguió intentando meterse la mano en el bolsillo, donde encontraron un arma. Además, el oficial Smelser trató de lograr que el Sr. Valenzuela cumpliera diciéndole preventivamente que iba a aplicar el VNR. El VNR se aplicó como último recurso”, mencionaron las abogadas Amy Orlando y Susana Muñoz, de ‘The Justice Legal Team, LLC’, mediante un comunicado.

Esta maniobra ha acaparado bastante atención porque es similar a la maniobra utilizada por el oficial Derek Chauvin, del Departamento de Policía de Mineápolis en contra de George Floyd. Estas técnicas si son realizadas de la manera incorrecta pueden causar daño cerebral o incluso la muerte.