Hermano de George Floyd al Congreso: “No merecía morir por $20”

(POLÍTICA YA). – Philonise Floyd declaró este jueves ante el Congreso que su hermano George Floyd, “no merecía morir por $20”, y preguntó a los legisladores: “¿Es eso lo que vale un hombre negro? ¿Veinte dólares? Estamos es 2020. Ya basta”.

Sus palabras fueron expresadas durante una audiencia de supervisión sobre responsabilidad policial ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, convocada tras la brutal muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis, un asesinato que ha provocado un movimiento de protesta nacional en contra de la brutalidad policial y la injusticia racial.

“George siempre hizo sacrificios por su familia. Y también hizo sacrificios por completos extraños. Dio lo poco que tenía para ayudar a los demás. Era nuestro gentil gigante”, expresó el hermano en su testimonio.

“Me acordé de eso cuando vi el video de su asesinato”, continuó Philonise Floyd. “Llamó a todos los oficiales ‘señor’. Era de buenos modales, no se defendió. Escuchó a todos los oficiales. Los hombres que le quitaron la vida, que lo sofocaron durante ocho minutos y 46 segundos. Todavía los llamó ‘señor’ mientras rogaba por su vida”.

Añadió: “No puedo decirles el tipo de dolor que sientes cuando miras algo así”.

FATAL BRUTALIDAD

Derek Chauvin, J. Alexander Kueng, Thomas Lane y Tou Thao respondieron a una llamada sobre un billete falsificado de $20 el pasado 25 de mayo cuando detuvieron a Floyd. Chauvin presionó su rodilla contra el cuello de Floyd durante casi nueve minutos. Los cuatro oficiales fueron despedidos y ahora enfrentan cargos por el asesinato.

El video con los últimos momentos de la vida de George Floyd se hizo viral en la internet y provocó la indignación nacional por la evidente brutalidad que utilizó Chauvin,

“Estoy cansado. Estoy cansado del dolor, el dolor que sientes cuando ves algo así. Cuando miras a tu hermano mayor a quien admiraste durante toda tu vida, muere, muere rogando por su madre. Estoy aquí para pedirles que lo detengan. Detengan el dolor. Evite que nos sintemos cansados​​”, agregó el hermano de la víctima.

Philonise Floyd también hizo referencia a las protestas masivas que se han estado desarrollando en Estados Unidos, e hizo un llamado a la reforma policial y la rendición de cuentas.

“George pidió ayuda y fue ignorado. Escucha la llamada que les estoy haciendo ahora. A las llamadas de nuestra familia y las llamadas que suenan en las calles de todo el mundo”, dijo.

“Hónrenlos, honren a George y hagan los cambios necesarios para que la aplicación de la ley sea la solución y no el problema”, indicó Philonise. “Háganlos responsables cuando hagan algo mal, enséñeles lo que significa tratar a las personas con empatía y respeto. Enséñeles lo que es fuerza necesaria. Enséñeles que la fuerza mortal debe usarse raramente y solo cuando la vida está en riesgo. George no estaba perjudicando a nadie ese día. No merecía morir por $20″.