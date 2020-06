¿Qué pasa con los pagos por desempleo en Florida?

(NOTICIAS YA).- Desde el 15 de marzo el portal web que ofrece las ayudas por desempleo en la Florida ha recibido millones de solicitudes, era de suponerse que la plataforma digital sufriera un colapso pero han pasado ya 3 meses y la situación no ha sido resuelta completamente.

Dos senadores demócratas están pidiendo una investigación federal contra el Departamento de Oportunidades Económicas (DEO, siglas en inglés). Chuck Schumer, de Nueva York, y Ron Wyden, de Oregon, solicitaron por escrito que Scott Dahl, inspector general del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, investigue el fracaso del DEO de Florida para procesar las solicitudes de desempleo y entregar beneficios.

Aún quedan más de 600,000 desempleados que no han recibido la prestación por desempleo en el Estado del Sol. Además, los demócratas consideran “un fraude” el portal que se encarga de procesar las solicitudes y que les costó a los contribuyentes más de $77 millones.

“Esa ley congeló los beneficios a $275 cada semana, que está por debajo del salario mínimo actual, y las leyes republicanas cortaron el periodo máximo de beneficio de 24 semanas a 12 semanas y también se dice que los solicitantes solamente pueden presentar una solicitud en línea y eso nos trae a la situación que ya estamos”, explicó el representante estatal demócrata Carlos Guillermo Smith.

Además, los demócratas consideran que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, no ha planteado soluciones efectivas al problema técnico que ha presentado el portal.

“Después de casi 3 meses el website estatal todavía no funciona y los solicitantes todavía no reciben respuestas claras”, dijo Smith.

Ese es el caso del señor Mark, residente del condado Orange quien tuvo que viajar a Tallahassee para hacer su reclamo, pues debe la renta desde marzo.

“Estuve tratando de recibir mi cita, haciendo un gran esfuerzo por obtenerla inicialmente pensé que la tenía luego el sistema se detuvo, traté de comenzar el proceso nuevamente y luego se volvió a detener, no sé qué es lo que está pasando, luego pude recibir $600 pero no pude recibir más ayuda, a veces hacen 2 pagos, a veces hacen solo uno… tú no lo sabes”

El gobierno nacional rechazó además la propuesta hecha por los demócratas de prorrogar la ayuda de $600 semanales.