Biden: Si Trump pierde militares podrían sacarlo de la Casa Blanca

(NOTICIAS YA).- 11/Junio/2020

El presunto nominado presidencial demócrata, Joe Biden, habló sobre los intentos del partido republicano por limitar acceso a votos y aseguró que su mayor preocupación es que el presidente Donald Trump intentará “robar estas elecciones”.

Durante una entrevista para The Daily Show, Trevor Noah le preguntó a Biden si ha considerado qué pasaría si Trump no quiere salirse de la Casa Blanca en caso de perder, Biden respondió: “Sí, lo he hecho”.

Biden dijo que Trump tiene historial de esparcir teorías de conspiración falsas sobre fraude de votos, incluyendo una serie de mentiras recientes sobre cómo las votaciones por correo llevarían a fraude electoral; a medida que más estados consideran esta opción debido a la pandemia de Coronavirus.

Además señaló las votaciones primarias fallidas de Georgia llevadas a cabo el martes, en las cuales problemas con las máquinas de votar y otros asuntos llevaron a esperas de horas en áreas con comunidades de personas negras.

Biden dijo que su campaña está estableciendo una “gran iniciativa de abogados” para patrullar problemas en votaciones. “Es mi mayor preocupación, mi única mayor preocupación. Este presidente intentará robarse la elección”.

“Este es un hombre que dijo que todos los votos por correo son fraudulentos… mientras él se sienta tras el escritorio en la Oficina Oval y escribe su voto por correo para las primarias”, dijo haciendo referencia al voto que emitió Trump en FL.

Biden dijo que piensa que si Trump pierde la elección, los líderes militares no permitirán que se rehuse a abandonar su puesto. Incluso expresó admiración por aquellos que han criticado al presidente recientemente.

“Hay mucho personal de la milicia diciendo ‘bueno, este no es un estado militar, esto no es quien somos’”, dijo Biden. “Te prometo, estoy absolutamente convencido, ellos lo escoltarán de la Casa Blanca rápidamente”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, dijo durante una aparición en Fox News el jueves 11 de junio que los comentarios de Biden eran una “propuesta ridícula”.

Biden y otros demócratas han expresado preocupación por los intentos republicanos de imponer estrictas leyes de voto. En abril, el partido de Trump peleó contra el gobernador demócrata de Wisconsin para realizar votaciones en persona en medio de la pandemia.

