DeSantis anuncia plan para abrir escuelas en agosto

(NOTICIAS YA).- En rueda de prensa el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció hoy que espera poder retomar las clases presenciales en las escuelas para el semestre de otoño del 2020.

WATCH LIVE: Major announcement in Melbourne https://t.co/2O0S2ugizn — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) June 11, 2020

El plan, delineado por el Departamento de Educación de Florida pretende que los estudiantes retomen las clases presenciales para el inicio del semestre académico, en agosto. El gobernador anunció su intención de abrir a plena capacidad y destacó la importancia de que el ambiente escolar sea “seguro”.

El Comisionado de Educación de Florida Richard Corcoran afirmó durante la rueda de prensa conjunta con DeSantis, que los estudiantes no “solo no están en riesgo” sino que están a un “riesgo extremadamente bajo” no solo de contraer el COVID-19, sino de transmitirlo.

Queremos que las escuelas abran completamente en el otoño porque no hay mejor manera de educar a nuestros hijos que tener ese gran maestro frente a ese niño”, dijo Corcoran.

A parte de la reapertura de las escuelas DeSantis también anunció la designación de fondos para que ciertos programas educativos puedan abrir durante el verano.

En la misma línea, DeSantis explicó que usará fondos federales a través del CARES Act para financiar el regreso de los estudiantes a las aulas.