Manifestantes paseños exigen revaluación de presupuestos policíacos

(NOTICIAS YA).- Paseños de diversas edades marcharon por las calles de la zona centro en solidaridad al movimiento ‘Black Lives Matter’ y por la búsqueda de justicia para George Floyd.

Ademas de concientizar a la comunidad sobre la cantidad de recursos económicos que reciben los departamentos de orden público a nivel nacional, estatal y local.

La campaña nacional conocida como “Defund the Police” plantea la idea de redistribuir los monumentales fondos presupuestales que reciben los departamentos de policía hacia programas de asistencia social, educación y salud pública.

Esto con el objetivo de disminuir las carencias sistemáticas como son la pobreza extrema, la falta de vivienda y otros factores que pueden llegar a generar situaciones de carácter ilícito.

“Actualmente 60 por ciento del presupuesto de la ciudad de el paso se va a la policía, si tomáramos algo de ese porcentaje y lo invertimos en la educación o lo ponemos en la salud pública, hay muy pocos recursos para la salud mental y nuestros hospitales están sobresaturados, tenemos a policías sobre equipados y doctores buscando obtener cualquier pieza de equipo”, expresó Katie Titan, manifestante que se expresó durante la reunión.

Localmente la campaña “Defund EPPD” o quitarle fondos al Departamento de Policía de El Paso, mantiene que la policía recibe alrededor de $157 millones de dólares del presupuesto municipal, mientras que programas que servicios comunitarios como el apoyo a la gente sin vivienda reciben tan solo $378 mil anualmente y salud pública alrededor de $17 millones de dólares.

Aliados de origen hispano reconocen que las fallas en el sistema policiaco afec tan de manera desproporcionada a la comunidad afroamericana, razón por la cual se suman a este movimiento en solidaridad.

“La muerte de George Floyd fue algo trágico que no debería de haber pasado y es lo peor que esta pasando ahorita en nuestra sociedad, que es algo todavía presente, da mucho coraje honestamente”, comentó Marian Ortíz, quien acudió a la marcha en solidaridad.

“Le pedimos que ustedes reflejen en su humanidad y nos miren a nosotros como personas primero y escuchar lo que nosotros estamos preguntando y las cosas son simples, que no nos maten, no nos asalten y que no se arrodillen en nuestro cuello, primero tenemos que arreglar ese problema y primero tenemos que hacer los cambios necesarios”, concluyó Carlos Carlos Jr.