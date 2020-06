Walmart no tiene vegetales frescos y ésta es la razón, revelan expertos

(NOTICIAS YA).-Antes de comprar alimentos frescos en Walmart, piénsalo dos veces, sugieren expertos.

Walmart tiene fortalezas que pocas tiendas pueden vencer, pero las frutas y verduras frescas no incluyen en esa lista, de acuerdo con el sitio web The List.

Pero no es un secreto y la compañía sabe que necesita mejorar en esta área.

Según una encuesta de Consumer Reports, Walmart recibió algunas de las calificaciones más bajas en calidad de productos. Y otra de Consumers ‘Checkbook, le dio último lugar de la categoría.

Pero, ¿cuál es el problema del minorista más grande del mundo?

La complicación puede estar en no tener suficiente personal para cuidar la frescura: “La mercancía está en la tienda, simplemente no puede dar el salto desde el estante en la parte de atrás hasta el que está en el frente. No hay gente que lo haga”, dijo un abastecedor de alimentos de la tienda en entrevista con Time.

Se necesita abastecer adecuadamente los estantes y luego retirar los que se acercan a su fecha de vencimiento, pero no hay muchos empleados exclusivos para ese departamento, según el New York Times.

El vicepresidente ejecutivo, Charles Redfield, anunció los resultados de una revisión de su departamento de productos frescos y prometió cambios como más espacio entre pasillos, una sección orgánica y señalización llamativa.

Se verá lindo, cierto.

Pero ninguno de estos cambios mejora la frescura de sus vegetales, lamentan expertos.

Además, otra debilidad: los vegetales de la tienda no siempre tienen el precio más bajo.

Según el experto en compras inteligentes y orgánicas, Trae Bodge, “Walmart no es conocido por sus precios en los alimentos orgánicos, por lo que podría ser mejor en un Trader Joe’s o Aldi“, señaló en una entrevista con Kiplinger.