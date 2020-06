Miss Universe Puerto Rico 2020 pospuesto hasta 2021

(NOTICIAS YA).- 13 de Junios 2020, San Juan , Puerto Rico- En medio de una pausa provocada por la pandemia del COVID-19 en la Isla, la directora de Miss Universe Puerto Rico, Denise Quiñones, se expresa sobre los próximos pasos del certamen.

¨Lamentablemente, esta situación ha afectado todas las áreas y nuestro certamen no es la excepción. Nuestra prioridad es mantener la salud y seguridad de todas las precandidatas y de nuestro equipo de trabajo. Nos hemos mantenido en contacto con ellas para saber cómo están y dejarles saber que pronto les daremos más información. Hasta el momento, la organización de Miss Universe no ha ofrecido una declaración oficial sobre el certamen internacional o del proceso de selección, sin embargo, nos adelantaron probablemente que el evento no se celebrará este año y que evalúan fechas para el primer trimestre del 2021. Eso nos permitirá tener más tiempo para la selección y preparación de la candidata de Puerto Rico.”

La también EX-Miss Universo dijo: ” Tan pronto recibamos instrucciones de la Organización podremos evaluar las opciones disponibles. Confiamos en que, como hemos hecho por los pasados años, la decisión que se tome será positiva para nuestra representación. Agradecemos todo el interés, el apoyo y el cariño que han expresado nuestros seguidores en este proceso. Nos mantendremos en contacto para dejarles saber los próximos detalles de Miss Universe Puerto Rico 2020¨.