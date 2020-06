Salma Hayek trae atención a caso de militar latina desaparecida en TX

(NOTICIAS YA).- 13/Junio/2020

La actriz Salma Hayek ofreció ayuda a la familia de Vanessa Guillén, una soldado que desapareció a finales de abril de su base militar en Fort Hood, Texas. Su familia asegura que la joven era acosada por un oficial de mayor rango.

“Vanessa y Gloria, yo sí les creo”, dijo Hayek en Instagram. “Me comprometo a poner la foto de Vanessa en mis historias todos los días hasta que la encuentren”. La actriz mexicana compartió una imagen de la víctima con el texto: “Regrésenos a Vanessa”.

Vanessa fue vista por última vez el 22 de abril. En su puesto de trabajo quedaron las llaves de su automóvil, su bolsa y la llave de su habitación del cuartel. La familia dijo que la joven era acosada sexualmente por uno de los sargentos de la base.

“Siento que la causa de ese disgusto fue porque alguien le molestaba en la base y truncó sus sueños y sus metas de seguir luchando por el país y por ella misma. No es justo para nosotros tener que estar pasando por esto”, dijo Mayra Guillén, su hermana.

Mayra asegura que aunque el cuartel dice que está investigando e incluso ofreció una recompensa de hasta $15,000 para dar con el paradero de Vanessa, duda que realmente estén haciendo averiguaciones.

“Descubrí ciertos detalles que no concuerdan con lo que ellos me han dicho, son cosas que perturban y no sé si me están diciendo la verdad”, dijo Mayra. La familia ha recolectado más de 140 mil firmas para pedirle a la Casa Blanca que intervenga.

