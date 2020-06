Mujer encuentra antiguo y misterioso mensaje detrás de papel tapiz

(NOTICIAS YA).- 14/Junio/2020

¡Si las paredes pudieran hablar! Mientras remodelaba su casa, una mujer de Londres descubrió un antiguo mensaje oculto durante décadas.

Mientras Charlotte Morrison estaba quitando el papel tapiz de uno de los cuartos de su casa vio que debajo de él había una nota que fue escrita hace más de 20 años, el 21 de diciembre de 1997.

“Si alguna vez necesitas poner papel tapiz a este cuarto, vas a necesitar 8 rollos”, decía la nota. “Yo compré nada más 6 rollos a 7 libras por rollo el 5 de diciembre y no tenía lo suficiente (realmente me hizo enojar)- Jon”.

Morrison subió una fotografía de la nota a su Facebook el lunes 8 de junio y desde entonces ha tenido más de 8,200 reacciones, 4,300 comentarios y 14,000 compartidos; llamando la atención de la familia de Jon, quien leyó la historia.

“Me hizo reír y estoy complacida de que una familiar de Jon me haya contactado y pudiera decirle cómo es que su nota hizo reír a tanta gente”, dijo Morrison, aunque mencionó que no ha hablado directamente con el hombre.

“(Su familiar) le hizo preguntas que yo hice y él las confirmó, también nos dijo sobre características en la casa que estaba aquí cuando nos mudamos. Ella dice que él odia las redes sociales, y le dije que las redes sociales piensan que es una leyenda”.

Ahora Morrison no sabe cómo remodelará su habitación. “Estábamos divididos entre papel tapiz o pintura. Originalmente quería pintar, pero desde que encontré la nota, me gustaría probar las matemáticas de Jon”.

