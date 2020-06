Abren centro de pruebas de COVID-19 en comunidad migrante

(NOTICIAS YA).- La sede de la Organizacion Enterprising Latinas en Wimauma, empezó a operar, hoy lunes 15 de junio, como centro de pruebas en una comunidad donde la mayoría de los vecinos son inmigrantes hispanos.

El condado Hillsborough busca cubrir la mayor cantidad de comunidades posibles, expandiendo el número de pruebas, que ya se ubican en 1,800 diarias, y habiendo alcanzado al seis por ciento de los habitantes del Condado.

El centro de pruebas de Wimauma estará operativo los lunes y miércoles, entre 8:30 a.m. y 11:30 a.m. Lo ideal es que las personas que desen hacer la prueba llamen para pedir cita al 813 272-5900, aunque puede acudir directamente. El examen no tiene ningun costo y toma pocos minutos dar el paso para salir de dudas.

