Alcalde de Mission ordena toque de queda de 12 a 5 am

(NOTICIAS YA).- Durante una reunión de emergencia en la ciudad, el alcalde de Mission, el Dr. Armando O’Caña, acord►2 un toque de queda.

La reunión de emergencia fue convocada para tratar el reciente aumento de los casos de COVID-19.

El toque de queda será entre las 12:00 a.m. y las 5:00 a.m. Entrará en vigor el miércoles a las 12:01 a.m. y durará 14 días.

Los empleados esenciales estarán exentos del toque de queda.

El alcalde de Mission pidió a otros alcaldes del condado de Hidalgo que se sumen a esta medida.