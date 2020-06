Osceola, Orange y Seminole: 68 % de ocupación de camas de intensivos

(NOTICIAS YA).- El número de camas de hospital disponibles en la Florida Central se ha reducido a medida que se registra un repunte de los casos positivos de coronavirus.

Se estima que 68 por ciento de las camas en las unidades de terapia intensiva de los condados Orange, Seminole y Osceola ocupadas con pacientes infectados con COVIS-19, esto según la página web de la agencia para la Administración de los Cuidados de la Salud.

A pesar del incremento en la ocupación de las camas de hospitalización, las autoridades locales consideran que no hay razones para preocuparse debido a que no todos los pacientes recluidos en las unidades de cuidados intensivos son enfermos de coronavirus, también se han retomado las cirugías electivas y los procedimientos no relacionadas con el COVID-19.

Según las autoridades, los hospitales locales continúan teniendo la capacidad suficiente para manejar cualquier aumento de los contagios de coronavirus.