Tribunal Supremo rechaza desafío de Trump a ley santuario de California

(POLÍTICA YA). – La Corte Suprema rehusó este lunes escuchar el desafío del gobierno del presidente Donald Trump a la llamada ley santuario de California que limita la cooperación entre las autoridades policiales y las autoridades federales de inmigración.

Con su decisión, el Tribunal dejó intactas las reglas que prohíben a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ayudar a los agentes migratorios federales a detener inmigrantes a medida que salen de la cárcel.

Solo los jueces Clarence Thomas y Samuel A. Alito Jr. votaron a favor de escuchar la apelación de la administración.

La acción de la corte es una gran victoria para California en su larga batalla con el presidente Trump, quien asegura que la legislación está destinada a “socavar” la aplicación federal de las leyes de inmigración.

La administración Trump había pedido a la corte que intervenga y revise la ley y la corte se negó a hacerlo. Los abogados del presidente dijeron que el gobierno federal tiene autoridad exclusiva sobre los inmigrantes, y que el estado está obstruyendo la aplicación federal de la ley.

TORMENTA DE FUEGO

La ley, y otras similares, han provocado una tormenta de fuego entre algunos estados que dicen que tienen derecho a determinar la mejor manera de usar sus propios recursos, y el gobierno federal que ha convertido en prioridad la imposición de estrictas reglas migratorias.

Durante su discurso sobre el Estado de la Unión en enero pasado, Trump lamentó el esfuerzo de California, y calificó la ley de “escandalosa”.

“Los extranjeros están presentes y pueden permanecer en los Estados Unidos solo según lo previsto bajo los auspicios de la ley federal de inmigración”, dijo el procurador general Noel Francisco en su apelación. “Por lo tanto, son los Estados Unidos, no California, los que” retienen el derecho “de establecer las condiciones bajo las cuales los extranjeros en este país pueden ser detenidos, liberados y retirados. Como resultado de la SB 54, los extranjeros criminales han evadido la detención y el traslado que prescribió el Congreso, y en cambio han regresado a la población civil, donde es desproporcionadamente probable que cometan crímenes adicionales”.

En respuesta, los abogados de California argumentaron que la Décima Enmienda de la Constitución deja en claro que los funcionarios estatales no necesitan hacer cumplir una ley federal. Se basaron en parte en una opinión de 1997 escrita por el difunto juez Antonin Scalia que sostenía que las autoridades federales no pueden “comandar” a funcionarios estatales o locales para llevar a cabo una ley federal. En ese caso, Printz vs. Estados Unidos, el tribunal superior dijo que no se podría exigir a los alguaciles locales que realicen verificaciones de antecedentes de los compradores de armas de mano.