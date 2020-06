Autoridades de la Costa Central opinan sobre orden para reforma policial

(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS COSTA CENTRAL).- Autoridades de la costa central se pronuncian con relación a la orden ejecutiva firmada por el presidente Trump para el cambio de políticas en los departamentos de policía la mayoría dicen ya se han adelantado esta decisión.

Según algunos manifestantes de la costa central, la orden ejecutiva el Presidente no es suficiente para lograr el respeto que la comunidad merece esta acción contempla fondos para que los departamentos de policía establezcan buenas prácticas del uso de la fuerza, también incluye la creación de una base de datos registrando a los oficiales con mal comportamiento, la cual se compartirá, pero esta orden no contempla impartir cursos de capacitación sobre los prejuicios raciales ni tampoco el uso obligatorio de las cámaras corporales. Según el jefe de policía de Santa Cruz , aprecia que el Presidente está tomando acciones para buscar soluciones y evitar actos violentos con la comunidad, pero dice no es suficiente.

Piensa que los departamentos deben tomar acciones inmediatas como él lo ha hecho integrando trabajadores de Salud Mental quién es enfocan en reducir la intensidad de los conflictos en vez de recurrir a la fuerza.

Está trabajando directamente con el alcalde la comunidad afroamericana para perpetuar el diálogo. También han tenido reuniones con la comunidad latina para encontrar maneras de reducir violencia en la comunidad.

Dice es vital crear lazos de respeto y confianza. La jefe de policía de Salinas envio un comunicado diciendo que está de acuerdo en que la violencia excesiva por parte de los policías debe parar. Dice su departamento no sufre de esta condición porque todos los oficiales actúan con profesionalismo discreción han logrado reducir el crimen drásticamente y han puesto a cabecillas

Jesus Valenzuela de construyendo comunidades saludables piensa que no existe suficiente diálogo entre la policia de Salinas y la comunidad y van a estar exigiendo ese diálogo. Necesitan que hayan cambios por parte de los policías a nivel local.

También agrega que Salinas es una comunidad inmigrante donde necesitan ver que pueden confiar en los agentes locales y necesitan saber que nos van a colaborar con inmigración.