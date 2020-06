Dio positivo por coronavirus en febrero y volvió a infectarse este mes

(NOTICIAS YA).-Una mujer de Texas fue diagnosticada con coronavirus en febrero y ahora en junio, dio positivo nuevamente.

Meredith McKee, de Dallas, luchó contra el virus desde casa y lo venció hace cuatro meses. Pero el pasado viernes, terminó en el hospital con presión arterial alta y dolor de cabeza, según información de NBC4 Washington.

Nunca se imaginó que volvería a dar positivo por COVID-19.

La tarde de este sábado, McKee publicó en Facebook una foto con los ojos llorosos, desde su cama de hospital en el Texas Health Presbyterian.

Y su publicacion en redes ha sido compartida mas de 98 mil veces.

“Estar sola en el hospital y no tener a nadie, ya sabes”, dijo McKee entre lágrimas mientras contó, en entrevista con NBC 5, sobre su batalla en la segunda ronda de COVID-19 a tan solo cuatro meses después del primer resultado positivo.

“Por SEGUNDA vez en 12 semanas he contraído Covid-19. Estoy aquí para decirte que esto NO ha terminado, es muy real y no hay nada de qué hablar”, escribió en Facebook junto a su foto en la cama del hospital.

Incluso, pensando que estaba a salvo, donó plasma dos veces después de dar positivo por anticuerpos: “Me sentí genial haciendo finalmente algo bueno saliendo del infierno por lo que he pasado porque voy a ayudar a hasta ocho personas con este plasma”, reveló.

“Realmente no sabemos qué tan grave es la enfermedad la segunda vez en comparación con la primera”, dijo el Dr. Robert Haley, epidemiólogo de UT Southwestern.

Una segunda prueba positiva, después de un resultado negativo, podría significar que el virus simplemente se toma su tiempo para abandonar el cuerpo, dijo el Dr. William Schaffner, experto en enfermedades infecciosas del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en Nashville.

Un estudio de 285 pacientes con COVID-19 en Corea del Sur, que dieron positivo después de haberse recuperado, no pudo encontrar evidencia de que los pacientes todavía fueran contagiosos, detalló la fuente.

Aún así, citando al medio de noticias, McKee dijo que la peor parte para ella es darse cuenta de que puede haber expuesto sin saberlo a su familia, amigos e innumerables extraños.

Ella quiere que su caso sirva como un recordatorio para que todos usen una cubrebocas, algo que desearía haber hecho.

