Empleados de Disney están volviendo y muchos nunca recibieron desempleo

(NOTICIAS YA).-Los parques temáticos de Disney, están reabriendo después de meses de estar cerrados debido al brote de coronavirus.

Y los empleados están volviendo al trabajo, pero muchos de ellos nunca recibieron beneficios de desempleo, revelaron los líderes del sindicato de trabajadores de Walt Disney World Food & Beverage and Housekeeping, “UNITE HERE Local 737.”

Cuando esos trabajadores fueron despedidos en abril, Disney dijo que subiría la información de los empleados al sistema estatal de desempleo para ayudar a acelerar los beneficios, informó el sitio web de la estación 90.7 WMFE.

Disney anunció una reapertura gradual de sus parques de Florida a partir de mediados de julio. Y el complejo original de Disney, en California, planea comenzar una reapertura gradual el 17 de julio.

Los miembros del sindicato pidieron al gobernador de Florida, Ron DeSantis, que revise el sistema y les pague a los empleados sus beneficios, detalló la fuente.

“Estoy aquí para decirles que no he recibido ni un centavo del [Departamento de Oportunidades Económicas] desde que presenté mi solicitud el 19 de abril“, dijo Sally Nieves, una camarera del Disney’s Polynesian Resort.

Según los resultados de la encuesta sindical:

El 30% de los miembros aún no han recibido ningún beneficio, reveló una

Algunos miembros han sido considerados no elegibles a pesar de años de trabajo a tiempo completo en Disney.

Para otros, los beneficios federales distribuidos por el estado se detuvieron abruptamente.

“Cuando escuchamos que la economía se está reabriendo y que todo está bien, eso no es cierto. Las cosas no están bien. Las familias están sufriendo, los trabajadores no tienen trabajo, no obtienen ningún dinero de este sistema de desempleo roto”, dijo el presidente de UNITE HERE Local 737, Jeremy Haicken.

“He perdido la cuenta de cuántas horas paso frente a la computadora tratando de descubrir un milagro y poder llegar a fin de mes, para darle a mi familia algo de tranquilidad”, lamentó Nieves.

Haicken dijo que solo unos 2,000 de sus miembros han regresado a trabajar.

Por su parte, el Departamento de Oportunidades Económicas de Florida, dijo que el 92 por ciento de los reclamos elegibles se han pagado. Sin embargo, 164,906 solicitudes aún están bajo revisión y 484,361 se consideraron no elegibles para asistencia estatal o federal.