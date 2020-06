Paletero hispano recibe brutal golpiza mientras trabajaba

(NOTICIAS YA).-

Se trata de Antonio Ramírez Chávez, un inmigrante mexicano de 65 años de edad, quien desde hace más de una decada es vendedor de paletas y recibió una brutal golpiza mientras trabajaba.

Chávez afirma que los ladrones le empezaron a pedir dinero y él se resistió, al ver esta acción lo empezaron a amedrentar con fuertes golpes en la cara. Golpes que lo dejaron inconsciente, con una fractura en su rostro, y bañando en sangre.

“Me llegaron por la espalda me empezaron a pedir el dinero y no les quise dar nada, entonces me empezaron a golpear y la muchacha me tiró un trancazo aquí en el ojo”, cuenta el hombre mientras llora de impotencia.