Se oponen a re-apertura de negocios

Valle Imperial, Ca.- La Mesa de Supervisores del Condado de Imperial envió una carta en días recientes al Gobernado Gavin Newsom para que agilice o modifique los lineamientos para la reapertura de más empresas que puedan implementar medidas seguras para recibir a su clientela reduciendo las posibilidades de contagio de Coronavirus.

La economía del Valle Imperial se ha visto seriamente afectada por el cierre de empresas y la falta de empleos por la contingencia sanitaria; a la vez es el condado de California con mayor número de casos de COVID-19 per capita, el segundo lugar a nivel nacional. Las tendencias de la curva de nuevos casos no muestra una mejoría y el gobierno estatal puso como condición que debe haber solo una tasa de 8% de nuevos casos en un lapso de 7 días continuos para que pueda pasar a la fase 2-B y permitir la reapertura de nuevos giros empresariales y recibir comensales dentro de restaurantes , entre otros. Esta medida está lejos de cumplirse localmente por lo cual un grupo de residentes se dió a la tarea de recabar firmas para pedir a los legisladores estatales y a representantes del condado para que no pasen al siguiente nivel y se reduzcan las restricciones para empresas. En su lugar sugieren que se aumenten los apoyos para empresas y familias afectadas para que puedan cubrir sus necesidades el mayor tiempo posible. Argumentan que la comunidad de por sí ya enfrenta serios problemas de salud por enfermedades respiratorias derivado de la mala calidad del aire, y un alto numero de población en edad avanzada por lo cual exponerse a un nuevo pico de casos se vería seriamente afectado una gran porción de la población local.

Cabe señalar que también los comerciantes han presionado al gobierno local para que se acelere la re-apertura pues un gran numero de empresas están al borde de la ruina y difícilmente podrán volver a levantarse.