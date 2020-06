Este truco de iPhone te ayudará si la policía te detiene

(NOTICIAS YA).- Siri, la asistente digital que “vive” en los teléfonos y otros dispositivos de Apple, puede ser modificada para ayudarte en caso de que seas víctima de la policía.

Un “atajo” que se puede instalar en los iPhone de la compañía ha cobrado gran popularidad en el marco de protestas generalizadas por la violencia y el racismo de la policía en Estados Unidos.

La función, de acuerdo con CNN, debe ser instalada por el usuario antes de poder utilizarla.

Una vez que esto pase, decir la frase “Hey Siri, I’m getting pulled over” (“Siri, me están deteniendo) pondrá pausa a la música, bajará el brillo del teléfono, bloqueará llamadas entrantes, abrirá la cámara frontal y comenzará a grabar.

El atajo también enviará un mensaje a un contacto antes designado, informándole de la situación y tu ubicación. Al finalizar la grabación, esta también se enviará a dicho contacto, y puede mandarse asimismo a servicios de almacenamiento como iCloud o Dropbox.

El atajo “Police” (policía) fue creado en 2018 por Robert Petersen; ahora es conocido como el atajo “I’m being pulled over” (me están deteniendo) y ya ha sido actualizado y mejorado.

“Solo quería una manera de que cualquiera pudiese tener pruebas de su versión de eventos en el caso de que algo inesperado pase durante una interacción con la policía. Y si una de 10 mil personas lo encuentra útil, estaré contento”, dijo Petersen en 2019 a KCTV.

Estos son los pasos para descargar el atajo, de acuerdo con CNN.

Lo primero es descargar la aplicación “Shortcuts” a tu iPhone .

Después tienes que utilizar otro atajo en la misma app . Al seleccionar la opción “Gallery” en la esquina inferior derecha podrás ver los diferentes atajos.

Lo siguiente es ir a la configuración y buscar “Shortcuts” (atajos). Selecciona esa opción y luego activa la función “ Allow untrusted shortcuts ” (permitir atajos no confiables).

Posteriormente debes abrir en Safari el siguiente enlace: https://www.icloud.com/shortcuts/cc95be30b285469ea22b7cff11ce0737 y seleccionar “Get shortcut” . Esto descargará el atajo.

Una vez que este se abra, muévete hacia la parte de abajo y selecciona “ Add Untrusted Shortcut ”.

Por último, elige el contacto al que quieres que se envíe el material y selecciona “Done”.

