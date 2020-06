Estudiante Latina de Indio acepta beca para universidad de Stanford

(NOTICIAS YA).-

Con lagrimas, la madre de Lizbeth Luevano demuestra el orgullo que le da ver a su hija graduada de una preparatoria local y realizar el sueño que varios estudiantes de padres inmigrantes buscan alcanzar. ser aceptada en la universidad de Stanford con una beca completa.

Pero su trayectoria para llegar a este punto no fue fácil. Viviendo en un parque de casa móviles en Indio con bajos recursos, caminando largas horas para llegar a sus programas educativos, por no tener automóvil y con una madre que no entendía el sistema educativo de la nación. Luevano asegura que los logros no fueron de a gratis, sino que tuvo que luchar y esforzarse.

“Estoy muy orgullosa,” dice Luevano

Con solo 15 por ciento de latinos siendo aceptados en la universidad de acuerdo al reporte más reciente de Stanford ella buscó romper el estereotipo que varias minorías sufren.

“Hay división cuando eres latina, te esperan que fracases en esta nación por eso, pero más que nunca hay que enseñarles que eso no es el caso,” dice Luevano

Con esas barreras por ser latina, ella quiere usar su educación para convertirse en una abogada de migración para ayudar combatir las injusticias que viven los indocumentados. Algo que llena de emoción a su madre..ya que tienen familia indocumentada.

Aunque la pandemia la a cambiado su primer año universitario, Luevano espera con ansia iniciar sus clases en la universidad.