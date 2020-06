Tras brutal golpiza a paletero, la comunidad se une para ayudar

(NOTICIAS YA).- Luego de la brutal golpiza que recibió Antonio Ramírez Chávez, un inmigrante mexicano de 65 años de edad, quien desde hace más de una decada es vendedor de paletas y fue atacado por tres hombre mientras trabajaba, ahora la comunidad se ha unido para recaudar fondo mediante una cuenta de Go Fund Me, y permitirle seguir llevado soporte a su hogar.

“Este señor es alguien bueno y noble, siempre lo vemos trabajar duro, y no es justo que esta gente lo golpearan así para robarle su dinero. Por eso queremos ayudarle, dijo Leonor González, compañera de trabajo de Antonio, quien informó sobre la cuenta para recaudar fondos.

SI QUIERE COLABORAR PUEDE HACER CLIC AQUI: AYUDA PARA EL PALETERO MEXICANO

Además, luego que diéramos a conocer la historia en Univision, el alcalde Michael Hancock, han enviado así personal de confianza para brindar apoyo al señor Antonio, y garantizar que se haga justicia.

“El alcade quiere que se ha justicia, y que todos lo inmigrantes sepan que sin importar su estatus los crímenes se debe denunciar para que no queden impunes”, expresó Christian Jiménez, vocero del ayuntamiento local.

Chávez afirma que los ladrones le empezaron a pedir dinero y él se resistió, al ver esta acción lo empezaron a amedrentar con fuertes golpes en la cara. Golpes que lo dejaron inconsciente, con una fractura en su rostro, y bañando en sangre.

“Me llegaron por la espalda me empezaron a pedir el dinero y no les quise dar nada, entonces me empezaron a golpear y la muchacha me tiró un trancazo aquí en el ojo”, cuenta el hombre mientras llora de impotencia.