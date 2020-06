Trump pidió favores a China para ganar las elecciones, revela libro

(POLÍTICA YA). – John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, afirma en su nuevo libro que durante el “impeachment”, la Cámara de Representantes debió haber investigado al presidente Donald Trump por acciones potencialmente dudosas más allá de las relacionadas con Ucrania.

EXPLOSIVA REVELACIÓN DE JOHN BOLTON INCITA TORMENTA EN “IMPEACHMENT”

En la obra, Bolton describe varios episodios en los que Trump expresó su disposición a detener investigaciones criminales “para, de hecho, dar favores personales a los dictadores que le gustaban“, según cuenta este miércoles el diario The New York Times que obtuvo una copia del libro antes de su publicación del martes de la próxima semana.

Bolton, quien fue despedido por el propio presidente en septiembre del año pasado, cita en su libro los casos que involucran a grandes empresas en China y Turquía.

“El patrón parecía una obstrucción de la justicia como una forma de vida, lo cual no podíamos aceptar”, escribe el ex funcionario, y agrega que informó de sus preocupaciones al Fiscal General William Barr.

Otra alarmante revelación del libro es que, según Bolton, Trump vinculó abiertamente las negociaciones comerciales con su propia fortuna política al pedirle al presidente Xi Jinping de China que comprara muchos productos estadounidenses para ayudarlo a ganar en estados agrícolas durante las próximas elecciones de noviembre.

El presidente, escribe Bolton, estaba “suplicándole a Xi para asegurarse el triunfo” electoral.

BATALLA LEGAL POR EL LIBRO

El libro, titulado “En la habitación donde sucedió” (In the Room Where it Happened), está programado para su publicación la próxima semana, pero ha sido el foco de una batalla legal de un mes entre la Casa Blanca y el exasesor de seguridad nacional.

TRUMP DESPIDE A JOHN BOLTON, SU ASESOR DE SEGURIDAD NACIONAL

La lucha legal por el lanzamiento del libro, que se anuncia como una reprimenda de la política exterior de Trump, se intensificó el martes cuando el gobierno acudió a los tribunales para tratar de recuperar las ganancias de Bolton para el libro y potencialmente detener su publicación, argumentando en una demanda, que Bolton había violado los acuerdos de confidencialidad y estaba arriesgando la seguridad nacional al exponer información clasificada.

La demanda, presentada en el tribunal federal de Washington, DC, alega que el manuscrito de más de 500 páginas de Bolton estaba “plagado de información clasificada“, y los fiscales dicen que Bolton se retiró de un proceso de investigación de la Casa Blanca en curso por el libro que había sido obligado a hacer como resultado de los acuerdos.