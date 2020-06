Soñadores en San Diego celebran decisión de Suprema Corte de salvar DACA

(NOTICIAS YA).-Arde una llama de esperanza con la histórica respuesta de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de continuar con el programa de DACA que protege a alrededor de 700,000 jóvenes. En el condado de San Diego hay aproximadamente 40,000 dreamers o soñadores.

Es un respiro de alivio para Alejandra Ramos quien llegó a este país a los nueve años.

“Creciendo nos daba miedo la migra, que nos llevaran o nos sacaran pero dices es muy real que me pueden separar de mi niña, que me pueden deportar y me la tengo que llevar, es un miedo que se vive todos los días,” dijo Ramos quien es soñadora y activista con la organización Unión del Barrio.

Es un miedo constante que la arma de valor.

“Más adelante sacar mi maestría y ojalá poder usar estas experiencias que yo tengo para que nuestra juventud, nuestros jóvenes sigan luchando por sus derechos,” agregó Ramos.

Fue una decisión muy reñida; cinco a cuatro, los cinco jueces liberales votaron a favor y cuatro jueces dijeron que no.

El Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia o DACA fue creado durante el mandato del Presidente Obama en el 2012 pero el Presidente Trump lo anuló en el 2017.

“La decisión de terminar el programa fue arbitrario que es lo que ha decidido la corte hoy de que para un dia para otro se terminó sin una justificación legalmente adecuada,” dijo la abogada de inmigración afiliada con ACLU en San Diego, Monika Langarica.

Irving Hernández, un activista e ingeniero aeroespacial con sueños de convertirse en abogado de inmigración celebra con cautela. “El programa DACA no se nos regaló, peleamos por él,” dijo Hernández. “Tenemos que seguir luchando por un camino a la ciudadanía.”

Pero qué les depara el futuro a los soñadores?

“Los recipientes de DACA deberán seguir adelante con sus casos, seguir extendiéndose, manteniéndose en regla, por favor no cometan crímenes, no se metan en problemas y no dejen que sus permisos se venzan,” explico Jan Bejar, abogado de inmigración.

Quedan pendientes nuevas solicitudes a esta protección.

UCIS quien es la agencia que otorga el beneficio de DACA debería de empezar a recibir aplicaciones nuevas pero eso requiere que UCIS y el gobierno ponga un proceso para hacerlo nuevamente y ahora falta un poco de claridad.

Aunque queda un largo camino por recorrer, Hernández tiene un mensaje para el Presidente Donald Trump.

“Que nosotros hemos ayudado a este país crecer, que no vamos a aguantar su odio,” dijo Hernández. “No nos vamos a ir a ningún lado, este es nuestro país.”