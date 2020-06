Tras fallo de Corte Suprema sobre DACA, ¿qué pasará con los Dreamers?

(POLÍTICA YA). – El fallo de este jueves de la Corte Suprema que rechazó los esfuerzos del presidente Donald Trump de cancelar DACA, ¿qué significa para los cientos de miles de “Dreamers” que se amparan en la protección de la deportación que les ofrece el programa?

CORTE SUPREMA RECHAZA LOS ESFUERZOS DE TRUMP DE CANCELAR DACA

Muchos jóvenes inmigrantes que se benefician del programa de Acción Diferida para los Llegados Durante la Infancia celebraron con cautela la decisión 5-4 de la Corte Suprema que calificó su rescisión por parte del gobierno de Trump “arbitraria y caprichosa”.

Esto así porque, aunque el fallo permite la continuación de DACA, no la garantiza en el futuro.

“DEBE SER DESALOJADA”

La “decisión de rescindir DACA fue arbitraria y caprichosa” y “debe ser desalojada”, escribió el presidente de la Corte, John Roberts, en nombre de la mayoría de los jueces, en el caso Departamento de Seguridad Nacional vs. Regentes de la Universidad de California.

JUEZ DE TEXAS DECIDE QUE DACA DEBE CONTINUAR

La decisión no determina si la Casa Blanca puede terminar con DACA. En cambio, los jueces dictaminaron que la forma en que la administración de Trump trató de desmantelar DACA estaba mal.

“Este problema no va a desaparecer, por lo que aún no ha terminado”, dijo a la cadena de radio pública NPR Roberto Gonzáles, profesor de la Escuela de Educación de Graduados de la Universidad de Harvard. “Los tribunales no dictaminaron sobre el programa, sino más bien sobre cómo la administración Trump terminó el programa. Entonces la pelota regresa a la corte de la administración Trump, incluso al Congreso, para tratar de hacer algo”.

“Hoy, mucha gente celebrará. Pero las personas son conscientes de que hay mucho más trabajo por hacer”, añadió.

UN NUEVO INTENTO

El fallo del Tribunal también significa que el gobierno de Trump puede intentar de nuevo cancelar el programa, pero los expertos dudan de que lo intente este año electoral, en gran parte porque DACA cuenta con un amplio apoyo bipartidista entre el público estadounidense.

JUEZ FEDERAL ORDENA AL GOBIERNO QUE RESTAURE DACA

Incluso si lo intenta de nuevo, es difícil que atraviese por las cortes federales antes de las votaciones de noviembre.

Mientras tanto, los “Dreamers”, ya sean nuevos solicitantes o los que buscan renovar sus permisos, podrán solicitar los beneficios del programa como si estuvieran en 2017, antes de que Trump anunciara su suspensión.

Xavier Becerra, Fiscal General de California, dijo que la decisión de la Corte Suprema abre la posibilidad de que los nuevos solicitantes pidan el estatus DACA.

Becerra indicó que un tribunal federal de Washington, D.C. ahora está en condiciones de levantar una restricción a los nuevos solicitantes que se impuso a sí mismo mientras avanzaba en los tribunales la legalidad de las acciones de Trump. “Eso significa que todas aquellas personas que no pudieron presentar su solicitud deberían hacerlo pronto”, añadió.

Sin embargo, advirtió que “tenemos que hacer una pausa por un segundo y dejar que el proceso judicial se desenrede porque ahora tenemos que volver a los diversos tribunales de distrito en todo el país donde se estaban litigando estos casos”.