VIDEO: Hombre es expulsado de un vuelo por no traer tapabocas

(NOTICIAS YA).- Un pasajero de American Airlines fue removido de un vuelo tras negarse a portar tapabocas, lo cual es política de la compañía.

De acuerdo con CNN, los hechos ocurrieron este miércoles en un vuelo de Nueva York a Dallas. A decir de la aerolínea, su personal tuvo que solicitar a Brandon Straka que bajara del avión al no ponerse la mascarilla.

Tras causar un escándalo, Straka finalmente bajó de la aeronave y el vuelo salió como estaba programado.

“Todos los empleados estaban alrededor de mí, intimidándome, diciendo ‘estás retrasando a todos, estás retrasando a todos’ y yo (les dije) ‘esto no existe, no tengo que hacerlo’. Nunca me había pasado algo así, que me dijeran que es la ley y me sacaran de un avión, así que me bajé. Esto es de locos. Literalmente, esta gente se ha vuelto loca”, dijo el hombre en un video que se ha vuelto viral.

La compañía informó además que el pasajero pudo tomar otro vuelo una vez que aceptó seguir las políticas de la empresa.

Se cree que es el primer incidente en que un pasajero es expulsado de un avión al rehusarse a utilizar este método de protección contra el coronavirus.

Por su parte, Straka dijo que se puso el tapabocas que le proporcionó American pero que se lo quitó cuando ya estaba arriba del avión, y “nadie se quejó”.