Entregan cheques de mil dólares a indocumentados durante la pandemia

(NOTICIAS YA).-Los inmigrantes indocumentados aportan cada año cerca de 12 millones de dólares en impuestos en todo el país, según el Instituto sobre Impuestos y Política Económica. Sin embargo, a pesar de esto, el gobierno de Trump los excluyó de recibir los cheques de estímulo económico en plena pandemia, pero cada vez son más las organizaciones sin fines de lucro y gobiernos locales que dan una mano a nuestra comunidad.

Por esto varias organizaciones pro-inmigrantes se han unido para crear el Fondo de Trabajadores Olvidados que entregará cheques de mil dólares hasta para hasta tres integrantes de una misma familia, que no hayan podido recibir ayuda de estímulo financiero por el gobierno federal para enfrentar la crisis de la pandemia.

El fondo de alivio para trabajadores olvidados busca llevar ayuda en comida a personas indocumentadas que cumplan los siguientes criterios.

“Que no fueron elegidos para recibir beneficio de desempleo. Dos que no recibieron un cheque del estímulo federal, tres que tienen una identificación válida, pasaporte o matrícula consular, puede ser de aquí de Estados Unidos o de su país de origen, que no hayan recibido este estímulo o apoyo más de tres personas en sus domicilios y que trabajaron en febrero”, segun dice Paulina Erices, Coordinadora de Navegadoras Comunitarias.