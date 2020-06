Joven de 16 años fue atacado por un tiburón en Carolina del Norte

(NOTICIAS YA).- 19/Junio/2020

Un joven de 16 años, que estaba visitando la isla Outer Banks en Carolina del Norte, fue atacado por un tiburón mientras jugaba en las olas el pasado jueves 18 de junio.

Nick Arthur estaba saltando olas en un banco de arena a unos 25 pies de la costa cuando empezó a gritar, dijo su padre, Tim Arthur, a CNN. “Primero pensé que estaba gritando de felicidad y después lo vi y miré el tiburón”.

El tiburón estaba mordiendo el muslo de Nick y no lo quería soltar, dijo el padre. “Estaba gritando ‘¡Déjame ir! ¡Suéltame!’ y salté a la acción”. Fue ahí cuando su hija regresó a la orilla mientras él y su hijo peleaban con el animal.

De acuerdo con Arthur, él pateó al tiburón cerca de la nariz mientras Nick estaba golpeándolo con la mano. El animal soltó al joven mientras intentaba morder su mano, esto permitió que Nick pudiera alejarse nadando.

El ataque ocurrió en el océano cerca de la Rampa Vehicular 25, cerca de la villa de Salvo. La familia Arthur, residentes de Oak Ridge, estaba visitando Cape Hatteras National Seashore.

Nick fue llevado a un hospital cerca de Nags Head donde recibió atención médica. Sufrió alrededor de 40 marcas de dientes en la pierna y recibió 17 puntadas, incluyendo en su pulgar. Además tiene rasguños de dientes en la mano.

A pesar del susto y las heridas, Arthur dijo que su hijo se siente bien y parece que no habrá daño permanente como resultado del ataque. Además aseguró que esto no ha eliminado sus ganas de seguir yendo a la playa, sólo ya no irán tan lejos.

“Siempre crees que no te va a pasar a ti”, dijo Arthur.

Con información de CNN