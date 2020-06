Joven sobrevive a ataque de oso gracias a su computadora portátil

(NOTICIAS YA).- Una joven de California vivió un momento aterrador al despertar de una siesta al aire libre por el ataque de un oso, del cual logró defenderse gracias a su computadora portátil.

La joven de 19 años se quedó dormida en una silla del patio de su casa en Sierra Madre, al sur del estado, durante la noche del lunes.

Sin embargo, la tranquilidad de la siesta inesperadamente pasó al terror del ataque.

Patrick Foy, capitán de Pesca y Vida Silvestre, detalló que la joven se despertó con el sonido del oso acercándose a ella.

“Inmediatamente la atacó”, destacó Foy.

El oso rasguñó los brazos y las piernas de la joven, pero luego comenzó a morderle la pierna. Afortunadamente, sus heridas no fueron mortales.

Se defendió del oso con su computadora portátil.

“La única arma que ella tenía era su computadora portátil. Golpeó al oso con eso y lo aturdió lo suficiente como para escapar dentro de la casa”, añadió Foy.

La policía local respondió al incidente, y luego acudieron agentes de vida silvestre. Las huellas cercanas y el avistamiento de un oso alrededor de la medianoche proporcionaron la evidencia que corrobora su historia.

“Este fue un ataque no provocado y agresivo”, sostuvo Foy. La mujer no tenía comida y no se metió entre un oso y sus cachorros, así que creen que la vio como una presa.

Esta no es la primera vez que una persona dormida ha sido atacada en el área. El año pasado, un hombre sin hogar fue atacado por un oso que nunca fue atrapado.

A la joven se le tomaron muestras de ADN de sus heridas y se analizaron en un laboratorio forense. Foy indicó que el análisis proporcionó a los funcionarios de vida silvestre un perfil completo de ADN al día siguiente.

La noche de este martes, agentes de vida silvestre atraparon a dos osos en las inmediaciones. Se analizó su ADN, pero ninguno coincidió con el perfil del oso que atacó a la mujer.

Los dos osos serán liberados en un “hábitat adecuado más cercano”, se trata del Bosque Nacional Ángeles, ubicado a unos 40 kilómetros de donde fueron capturados.

El oso que atacó a la mujer no ha sido hallado aún. Si lo encuentran, será sacrificado.

California solo alberga osos negros, aunque algunos son marrones. No hay osos pardos salvajes en el estado.

Con información de CNN.