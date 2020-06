Los cines AMC recapacitan y sí pedirán que sus clientes usen cubrebocas

(NOTICIAS YA).- La cadena de cines AMC ha rectificado y sí pedirá a sus clientes el uso de cubrebocas cuando vuelvan a abrir sus salas el próximo mes, luego de que las declaraciones del CEO causaron controversia y hasta un llamado a boicot en redes sociales.

Apenas este jueves, AMC había anunciado que el uso de cubrebocas solo sería necesario en las ciudades del país en donde las autoridades locales lo hubieran catalogado como obligatorio.

El CEO Adam Aron dijo que la empresa no exigiría el uso de tapabocas para no ser “arrastrada a una controversia política”. En una entrevista para CNN Business confirmó que querían mantener la política fuera de los cines y no “entrar en esa controversia”.

“Entonces, lo que estamos haciendo es alentar a las personas a usar una máscara, pero no necesariamente lo requerimos”, dijo Aron el jueves a CNN.

Sin embargo, la iniciativa de AMC Theatres no fue bien vista por sus seguidores y más tarde, este mismo jueves, se volvieron tendencia en Twitter con el #boycottAMC.

Este viernes, AMC y Aron admitieron que la compañía cometió un error.

“Este anuncio provocó una protesta intensa e inmediata por parte de nuestros clientes, y está claro por esta respuesta que no fuimos lo suficientemente lejos en el uso de máscaras”, dijo Aron en un comunicado el viernes.

“En AMC Theatres, creemos que es absolutamente crucial que escuchemos a nuestros invitados. En consecuencia, y con el pleno apoyo de nuestros asesores científicos, estamos cambiando el rumbo y estamos cambiando nuestra política de máscara de invitados”.

Ahora, el uso de mascarillas será obligatorio para todo aquel que desee entrar a las salas de AMC, que además ofrecerá cubrebocas en sus taquillas por 1 dólar.

La cadena de cines anunció el jueves que está programada para reabrir sus más de 600 salas en Estados Unidos el próximo mes, con nuevas medidas de seguridad y salud vigentes para ayudar a frenar la propagación del coronavirus.

El nuevo programa de salud y saneamiento, titulado “AMC Safe & Clean”, incluirá medidas como limitar inicialmente los horarios de las películas al 30 por ciento de la capacidad de asientos, desinfectar las áreas de asientos todas las noches con rociadores electrostáticos, actualizar sus sistemas de ventilación y requerir que cada empleado de AMC usar máscaras mientras estás en el teatro, destaca CNN.

