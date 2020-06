Oficial traía mujeres extranjeras a EE.UU y daba sus bebés en adopción

(NOTICIAS YA).- 19/Junio/2020

Un ex asesor del condado de Arizona se declaró culpable de dirigir un fraude de adopciones que involucraba traer mujeres embarazadas de las Islas Marshall a dar a luz en EE.UU.; informaron las autoridades el jueves.

Paul Petersen, de 45 años, que era abogado de adopción con licencia en Utah y Arizona y un asesor electo del Condado de Maricopa, se declaró culpable de 3 cargos de sistemas fraudulentos y 1 de falsificación.

Peterson operaba en Arizona, Arkansas y Utah, según el fiscal general de Utah, donde el hombre está acusado de transportar a las mujeres provenientes de islas del Pacífico para alojarlas en residencias que él rentaba o eran de su propiedad.

El acusado aseguró el transporte de más de 40 mujeres embarazadas de las Islas Marshall a Utah entre agosto de 2016 y agosto de 2019, indicaron los fiscales federales.

“El acusado recolectó ganancias de cada adopción en forma de comisiones que le pagaron los padres adoptivos”, indican los documentos. Peterson renunció de su empleo y fue arrestado en octubre de 2019.

El fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, dijo que el acusado abusó de su posición para manipular a familias adoptivas. “El Sr. Peterson debe responder a sus crímenes. No importa si estás conectado políticamente, eres rico o un oficial electo, la ley aplica igualmente para todos”.

En Arizona el fraude de Peterson le costó al estado más de $814,000 según la oficina del fiscal general estatal. Como parte de su acuerdo deberá pagar $650,000 al Sistema de Contención de Costos de Atención Médica de Arizona.

Adicionalmente, Peterson tendrá que pagar $11,000 a una víctima que no se enfrenta a cargos y $18,000 a la oficina del fiscal general de Arizona por los costos de investigación, dijo Brnovich.

En diciembre la co-acusada, Lynwood Jennet, se declaró culpable por su involucramiento con el fraude. Como parte de su acuerdo, ella accedió a testificar contra Petersen, dijo la oficina de Brnovich.

Tras las adopciones, las mujeres se mudaron a Arkansas o regresaron a las Islas Marshall. Peterson y Jennet están acusados de dirigir a las madres a mentir sobre su estatus de residencia para obtener beneficios de cuidado de salud.

Las autoridades de Arizona y Utah dijeron que no tienen interés en interferir con las adopciones que ya ocurrieron. “No están bajo investigación y sus adopciones no están en riesgo si están completas”, dijo Richard Piatt, vocero del fiscal general de Utah.

Peterson podría recibir de 3 a 12.5 años en el Departamento de Correcciones de Arizona en su primer caso y en el segundo hasta 4 años, dijeron los oficiales.

También se enfrenta a otra investigación criminal por dar falsa información sobre las comisiones que recibieron las mujeres embarazadas, y por exagerar el tiempo en el cual él se hizo cargo de los gastos de las madres para cobrarlo a las familias adoptivas.

