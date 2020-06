VIDEO: Este es el nuevo sistema de reservación de Walt Disney World

(NOTICIAS YA).-Walt Disney World presentó su nuevo sistema de reservación justo antes de la apertura, luego de estar cerrado debido a la pandemia.

¿Cansado de la cuarentena? Tienes suerte porque Disney está a menos de un mes de abrir sus puertas al Magic Kingdom.

En Florida, las familias pueden esperar visitar el lugar más feliz de la tierra a mediados de julio.

Según la publicación de ClickOrlando, los parques Magic Kingdom y Disney’s Animal Kingdom abrirán primero el 11 de julio, y Epcot y Disney’s Hollywood Studios reabrirán el 15 de julio.

Cuando el parque abra sus puertas, será una experiencia completamente nueva para todos.

Primero, para ingresar a un parque necesitarás, tanto reservación de parque como una admisión válida, detalló el medio de noticias.

Incluso aquellos que tengan un pase anual a los parques deberán reservar.

De acuerdo con las nuevas pautas de Disney, esto es lo que tienes que saber antes de visitarlos:

Cabe mencionar que los cubrebocas serán obligatorios para todas las personas mayores de 2 años y se harán controles de temperatura en algunos lugares.

“Si no has estado aquí últimamente, simplemente no has estado”, dice el nuevo eslogan de Disney que resonará más fuerte ahora que antes, ya que los parques temáticos a los que estamos acostumbrados cambiaron por experiencias socialmente distantes, que son más seguras durante una pandemia.

Esa imagen icónica con Mickey Mouse no será la misma cuando estés parado a 6 pies de distancia.

“Puede ser diferente de la última vez que visitó. Pero juntos podemos encontrar nuevas formas de crear momentos mágicos y recuerdos para atesorar ”, se lee en el sitio web de Disney.