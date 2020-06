Creen que joven se suicidó por saldo negativo de $730 mil en Robinhood

(NOTICIAS YA).- 20/Junio/2020

La familia de un joven de 20 años asegura que murió por suicidio después de una confusión sobre un aparente saldo negativo de $730,000 en su cuenta de Robinhood. Ahora, exigen respuestas de la aplicación de finanzas.

Alexander Kearns, que usaba Robinhood para negociar instrumentos de opciones complejas, fue encontrado sin vida el 12 de junio, según las autoridades locales en Plainfield, Illinois.

Su muerte está siendo tratada como un suicidio, según la familia y Robinhood. No está claro qué factores contribuyeron a su deceso. Pero familiares creen que Alexander fue confundido por la interfaz de la aplicación que le dio un saldo equivocado.

“Se arrojó a la muerte por nada, porque una compañía de tecnología no puede darse cuenta de que no debería mostrar un saldo negativo de 730.000 dólares en efectivo a alguien de 20 años”, dijo Bill Brewster, un pariente de Kearns, a CNN.

Este viernes, después de que Brewster publicó en Twitter sobre la muerte de Kearns, Robinhood anunció cambios en su oferta de opciones y en su interfaz de usuario, en respuesta al incidente. Además prometieron explicar mejor cómo funcionan estas estrategias comerciales.

Brewster compartió en Twitter una nota que, según dice, Kearns dejó antes de morir, la cual indicaba que estaba angustiado y confundido por su cuenta de Robinhood.

“¿Cómo a un joven de 20 años sin ingresos se le pudo asignar un apalancamiento por casi un millón de dólares?”, escribió Kearns en la nota. “Ahora en retrospectiva, tampoco tenía idea de lo que estaba haciendo”.

Los usuarios de Twitter que vieron la serie de publicaciones de Brewster alertaron que los operadores de opciones en Robinhood algunas veces ven un saldo negativo en efectivo hasta que se ejecuta la otra mitad de sus operaciones.

En otras palabras, Kearns en realidad no debía $730.000, pero aparentemente fue llevado a creer que sí. “Mi sensación es que todo fue por nada. Fue un problema de la interfaz de usuario”, indicó Brewster.

Brewster culpó a Robinhood de llevar su producto a los negociantes jóvenes sin poner garantías para evitar este tipo de confusión. “El hecho de que no tuvieran suficiente previsión para pensar que esto podría suceder resulta ofensivo para mí”.

Brewster cuestionó por qué Robinhood no ha hecho más para explicar este problema a sus usuarios, en su mayoría jóvenes. “¿Por qué no hay una ventana emergente para decir que esto no es una obligación real?”

Robinhood aseguró que ya están trabajando en modificaciones a la app. “Estos cambios tomarán un poco de tiempo en implementarse, pero nuestros equipos están trabajando arduamente”, dijeron los cofundadores.

Además Robinhood donará $250,000 a la Fundación Estadounidense para la Prevención del Suicidio e instaron a las personas en problemas a buscar ayuda.

“La tecnología no lo mató. Pero la supervisión de las personas y la creación de una interfaz tecnológica lo pusieron en una crisis emocional de la que nunca pudo recuperarse”, dijo Brewster.

