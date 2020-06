Coalición paseña se une a campaña para liberar a Susana Prieto

(NOTICIAS YA).- Una coalición de organizaciones paseñas se manifestó en el exterior de las instalaciones del Consulado de México en El Paso en apoyo a la abogada laborista, Susana Prieto Terrazas, quien permanece bajo detención por autoridades mexicanas.

Alrededor de 37 organizaciones de la sociedad civil dentro de los Estados Unidos, anexaron su nombre a una carta de apoyo que se planea entregar próximamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos del estado de Tamaulipas.

“No solo al gobierno de Tamaulipas, o al gobierno de Chihuahua, sino al gobierno federal mexicano, que hagan todo para liberar a Susana Prieto ahora, ya, el día de hoy. Creo que queda claro que lo que le está pasando a Susana Prieto y a su familia es uno de los peores ataques en contra de los luchadores sociales y luchadores de derechos y luchadoras de derechos humanos en México”, dijo Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos.

El pasado 8 de junio la abogada y también activista social fue detenida bajo presuntos cargos de orquestar un motín, amenazas y actos de coerción. Desde aquel día su familia y seguidores de la causa obrera han entablado marchas, diálogos y acciones para exigir su libertad.

“Le estoy pidiendo a la comunidad binacional que se simpaticen por la lucha que Susana Prieto ha luchado en México y en Estados Unidos y se presenta lo que se tenga que presentar porque de eso se trata la lucha de que aunque no sea una lucha tuya tu estas ahí, es una persona sumamente importante para la protección de los derechos humanos, no solo mexicanos, no solo estadounidenses, globales, es una lucha que nadie hace porque es una lucha difícil”, comentó María Fernanda Peña Prieto, hija de de la abogada.

Demás organizaciones que abogan por la defensa de los derechos laborales consideran que la abogada es una víctima del inminente tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Ya que afirman que este acuerdo transnacional pone en peligro los derechos y las protecciones a los trabajadores que deberían ser proporcionadas por estas empresas multinacionales.

“Que este nuevo acuerdo va a defender a los trabajadores, que vamos a tener más derecho de hablar, organizarnos. Lo que le hicieron a Susanna nos dice otra vez que eso es una mentira y que no nos debemos dejar engañar y como mujeres nuestra lucha sigue, a pesar de lo que venga vamos a seguir luchando por nuestro pueblo por nosotras, por nuestros hijos, por los que vienen en el futuro y por los trabajadores que estamos explotados”, concluyó Lorena Andrade, directora de la Mujer Obrera.