Padre de menor baleado duda que su muerte fue accidental

(NOTICIAS YA).- En este día que debería ser una ocasión especial para todos los padres de nuestra región, representa uno de los momentos más difíciles para Leonard Arcos y su familia debido a la perdida del integrante más joven en un accidente fatal.

La vida del pequeño Axel Arcos, de tan solo 11 meses de edad, fue arrebatada debido a un presunto accidente con una arma de fuego, su padre busca que se den a conocer todos los detalles de su muerte.

De acuerdo a la Unidad de Delitos Mayores de la Oficina del Alguacil de El Paso el incidente ocurrió el pasado jueves 18 de junio alrededor de las 10 de la noche dentro de una vivienda ubicada en la región de Horizon.

El caso fue denominado como un disparo accidental por una arma de fuego, que le causó la muerte al menor. El padre del pequeño Axel recibió una llamada de su ex-pareja en la madrugada alertándolo de lo que había sucedido.

“Leo té tengo malas noticias, Axel acaba de fallecer, obviamente me puse poco histérico, me mencionó que ella ya no estaba en el hospital, porque los detectives le dijeron que ir a la casa porque el bebé había fallecido y es todo lo que me dijo”, contó Leonard Arcos.

Ante la falta de información por parte de su ex-pareja y el hospital donde fue atendido su hijo, el señor Arcos buscó respuestas del Departamento del Alguacil de El Paso, pero según indicó, fue visto con una pocos de detalles.

“No me quisieron decir quién agarro la pistola, cómo estaba la pistola, quién es el culpable, lo único que me mencionaron es que lo estaban clasificando como accidente. Yo realmente no creo que es un accidente, yo nomas necesito respuestas porque tiene que haber justicia por lo que le hicieron a mi hijo”, añadió.

Familiares de Leonard comparten su frustración y piden que tenga acceso a sus demás hijos para asegurarse que están bajo cuidado apropiado.

“Muchas veces verdad, las leyes siempre se ponen a lado de la mujer verdad, pero también a veces a los papás no son justas las leyes y yo estoy viendo una injusticia aquí. Mi sobrino necesita, no ha tenido oportunidad de ver a sus otros hijos y eso también esta mal, eso esta muy mal porque el ahorita necesita el apoyo de sus hijos, verlos, saber que están seguros y se le esta negando eso también”, dijo Beatriz Álvarez, tía de Leonard Arcos.

Leonard recuerda a su hijo como un bebé muy alegre y por desgracia en este día del padre, el dolor de perderlo es amplificado.

“Siempre se reía, le gustaba bailar mucho cuando lo agarrabas y pues desafortunadamente le quitaron su vida y yo nomas quiero justicia para él”, concluyó.

El señor Arcos anticipa recibir más información por parte de los oficiales del alguacil del condado en los próximos días, mientras que los servicios fúnebres para el pequeño Axel ya están en marcha.