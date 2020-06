Aumento de Fuegos Artificiales en la Región

(NOTICIAS YA).-

Con el día de la independencia de los Estados Unidos acercándose, la cantidad de fuegos artificiales han visto un incremento de detonaciones de cohetes en el valle de Coachella. Lo que ha preocupado a residentes de la región por los posibles incendios que pudieran surgir.

En el condado de Riverside los fuegos artificiales son ilegales, ya que causan heridas muy serias y hasta podría iniciar un incendio. De acuerdo al Departamento de bomberos, solo ciertas ciudades tienen permiso por el estado de tener cohetes bajo las guía “Safe and Sane” lo que significa que solo fuegos artificiales como bengalas y cohetes que no vuelan o que no son explosivos son aceptables.

“En Coachella, Indio y Desert Hot Springs venden los juegos artificiales que son aceptables,” dice el Capitán Fernando Herrera, del Departamento de Bomberos en el Condado de Riverside.

En el este del valle donde hay terreno muy diverso, la vegetación es seca y los cohetes podrían fácilmente comenzar un incendio de maleza, es por eso que el departamento del alguacil y también el departamento de bomberos les están previniendo a los residentes quienes han estado tirando fuegos artificiales ilegalmente.

“Especialmente en las áreas rurales donde hay maleza, puede causar un incendio,” dice Herrera.

Tras el brote de coronavirus han habido varias ciudades que incluyen Palm Desert donde las ciudades han cancelado el espectáculo de fuegos artificiales, para seguir con las guías de prevención y evitar más contagios.

una noticia que desde entonces ha motivado a personas a utilizar más fuegos artificiales ilegales de lo normal en esta época. residentes que son vistos jugando con fuegos artificiales serán multados y también responsables sobre los costos de daños. si quieren reportar también pueden llamar al numero del departamento de alguacil del condado.