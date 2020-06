Coalición obtiene fondos para apoyar a comunidades marginadas

(NOTICIAS YA).- Un conjunto de organizaciones de la sociedad civil ahora cuenta con los fondos necesarios para asistir a familias que no calificaron para recibir un apoyo económico del gobierno durante esta pandemia.

Conocida como la ‘Coalición por el Bien Común’, esta asociación distribuirá $2 millones de dólares a familias migrantes y de estatus mixto que han permanecido sin apoyo por parte del entidades federales.

Mediante fondos de emergencia de la Ley CARES del condado y la ciudad de El Paso, este dinero será utilizado al beneficio de 1,800 familias de nuestra región que cumplan con los requisitos de asistencia.

Esta coalición esta compuesta por agencias de servicios sociales, organizaciones en defensa de los derechos de los inmigrantes, grupos religiosos y la comunidad filantrópica. Pero será la organización Proyecto Bravo la que estará a cargo de la distribución de fondos.

“Muchas personas no saben que hay varios hogares que no recibieron ese cheque porque hay un inmigrante en el hogar, aunque hay ciudadanos esas familias no recibieron esos fondos que se necesitan para cosas básicas, pañales, comida que no pueden recibir cuando van al banco de comida, medicina, ósea esas cosas esenciales que uno necesita para cuidar a su familia”, dijo Laura Ponce, directora del Proyecto Bravo.

Debido a que este apoyo monetario esta a cargo de organizaciones y no por ninguna rama del gobierno, se le invita a la comunidad a participar sin miedo que ninguna de su información será mal utilizada.

“El gobierno esta dando este dinero a una fundación y a organizaciones comunitarias que luego van a brindar esta asistencia a la comunidad. Eso quiere decir que la gente no tiene que tener miedo de acercarse para beneficiarse de este programa porque no es dinero que viene directamente del gobierno digamos, entonces no va a ver repercusiones para su estatus migratorio u otras cosas”, comentó Dylan Corbett, director del Centro Fronterizo Esperanza (H.O.P.E), una de las organizaciones dentro de la coalición.

Miembros de la coalición reconocen que dos millones es una fracción de los fondos necesarios para ayudar a las miles de familias que actualmente están pasando por momentos difíciles durante esta pandemia, pero existe la posibilidad de que se obtenga dinero adicional a futuro.

“Las aplicaciones van a entrar y vamos a ver que son las circunstancias de ese hogar en particular y ciertas prioridades van a ser mas altas que otras, como por ejemplo si la familia ha tenido a alguien enfermo con el Coronavirus, ellos van a tener más prioridad que otras personas que no son afectadas de ese modo”, concluyó Ponce.

Los fondos estarán disponibles en las próximas semanas, por lo que se le recomienda a la comunidad que requiera de esta asistencia que aplique mediante el sitio web de http://www.projectbravo.org.