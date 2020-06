Papá e hijo hispanos mueren ahogados en el día del padre

(NOTICIAS YA).- La celebración del día del padre tuvo un final trágico para la familia Valencia, hispanos residentes en Aurora, quienes estaban en el rio Arkansas en Pueblo haciendo rafting.

Ricardo Valencia Sánchez, de 46 años, estaba con sus hijos José Luis, de 16 y Pamela de 13 años, cuando, según testigos, Ricardo y José Luis se cayeron de la balsa, y aunque llevaban chalecos salvavidas, quedaron atrapados en el rio hidráulico enredados con una cuerda que les impidió salir a flote, cuando los rescatistas llegaron al lugar, lograron sacarlos a la orilla del rio, pero ya estaban sin vida, mientras que la niña pudo ser rescatada.

El sargento de la Policía de Pueblo, Franklyn Ortega, dice que no cree que la balsa fuera parte de un grupo turístico y cuenta que no es la primera vez que algo así ocurre en este lugar.

“Es un lugar peligroso. Cualquiera que haya estado en Pueblo por un tiempo sabe que muchas personas se ahogan allí porque no parece que sea profundo, pero es como un remolino”, dijo el sargento Ortega.

Por lo que su recomendación siempre es ‘conocer el río antes de sumergirse en él”.

La familia, quien ha preferido no dar declaraciones frente a cámaras, creó un Go Fund Me para recaudar dinero y poder realizar las exequias.