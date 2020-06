Tras fiasco de mitin, podrían “rodar cabezas” en campaña de Trump

(POLÍTICA YA). – Personas cercanas a Donald Trump esperan que esta semana rueden las cabezas dentro del equipo de campaña del presidente, luego del fiasco del mitin en Tulsa, Oklahoma del sábado pasado.

La escasa asistencia a la manifestación ha provocado que Trump se sienta cada vez más frustrado con su jefe de campaña, Brad Parscale, dijeron fuentes familiarizadas con el tema al sitio de noticias Yahoo.

Según las fuentes, el mandatario está considerando sacudir a su equipo de reelección.

Otras personas que presenciaron los acontecimientos, afirmaron que el propio presidente gritó a los asistentes detrás del escenario en el BOK Center en Tulsa, Oklahoma, cuando se dio cuenta de lo baja que era la participación en su manifestación.

Una persona familiarizada con las discusiones le dijo a NBC News que Trump ya estaba frustrado porque la cobertura de noticias de la manifestación había estado dominada por la revelación de que seis miembros de su equipo de campaña dieron positivo por el coronavirus.

SOBREESTIMADO

La campaña de Trump había anunciado que cerca de un millón de personas se congregarían en Tulsa el sábado para la primera concentración de seguidores del presidente desde que se desató la pandemia de coronavirus en Estados Unidos.

Pero solo acudieron 6,200, según el Departamento de Bomberos de Tulsa y dentro, en el centro Box con capacidad para 19,000 personas eran más los asientos vacíos que los llenos mientras Trump hablaba.

La falta de público condujo a que la campaña abandonara abruptamente los planes del presidente de hablar en un área de “desbordamiento” fuera del local.

Antes de aterrizar en Oklahoma, en el avión presidencial Air Force One ya se le había advertido sobre los números decepcionantes de la audiencia, pero Trump explotó cuando vio por sí mismo lo vacío que parecía el lugar, informó el diario The New York Times, citando a cuatro personas familiarizadas con lo que sucedió.

Tim Murtaugh, director de comunicaciones de la campaña de Trump, cuestionó el recuento del departamento el domingo y aseguró que “12,000 personas pasaron por los detectores de metales, por lo que ese número está muy lejos”.

La campaña de Trump ha intentado culpar a los manifestantes “radicales”, incluso diciendo que algunos supuestamente estaban bloqueando los detectores de metales, por asustar a algunos de los partidarios del presidente de asistir al regreso de Trump a la campaña en Tulsa el sábado.

Varios equipos de CNN en el terreno en Tulsa dijeron el sábado que no vieron ninguna actividad prolongada de los manifestantes que impidió a los asistentes obtener acceso, aunque una entrada estuvo cerrada por breves períodos de tiempo debido a los esfuerzos para bloquear ese punto de entrada.