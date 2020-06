Campaña de pañales para miles de niños en San Diego

(NOTICIAS YA).-Debido a todos los problemas que trae consigo la pandemia del Covid-19 muchas familias en San Diego están en aprietos para mantener a sus familias en cuanto a alimentos y productos de higiene personal.

Un elemento básico para niños menores son los famosos pañales, es por eso que organizaciones de ayuda en San Diego se unen para llegar a miles de estos niños en necesidad.

Los pañales serán entregados a no costo para las familias todo esto gracias al banco de alimentos Jacobs y Cushman y sus miembros que lograron adquirir estos pañales. San Diego for Every Child y the First 5 Commission of San Diego, junto con voluntarios de la YMCA serán los encargados de distribuir 1,200 cajas de pañales a 6 organizaciones de servicios infantiles representando a todas las regiones del condado:

Chicano Federation

Child Development Associates

Educational Enrichment Systems, Inc.

Home-Start, Inc.

Neighborhood House Association

South Bay Community Services

En San Diego hay más de 65 mil niños de familias hispanas que pasan por momentos difíciles sobre todo con la decisión para muchos de comprar alimentos o comprar pañales para sus niños el banco de comida de San Diego busca equilibrar un poco la desigualdad de alimentos y salud entre las familias del condado.

Para más información visite la pagina del banco de comida de San Diego.

https://sandiegofoodbank.org/

Si desea realizar alguna donación de cualquier tamaño visite esta página:

https://www.sandiegoforeverychild.org/covid19/