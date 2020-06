caravana del censo busca que mas gente llene el formulario

(NOTICIAS YA).-

La organización ARISE continúa realizando actividades para crear conciencia sobre la importancia de participar en el censo.

Hoy se organizó un desfile en Álamo, donde recorrieron las áreas que han tenido niveles mas bajos de respuesta en este formulario. para organizadoras una caravana representa una forma de adaptarse a la pandemia y a la misma vez tratar de que más personas llenen el cuestionario.

“no van a llegar los suficientes fondos a nuestras comunidades no vamos a ver muchos cambios, muchas de nuestras comunidades no tienen luz pública entonces estos fondos van a irse abajo y no van a llegar los suficientes fondos que necesitamos aqui en Texas “

para llenar este formulario usted puede visitar la pagina de internet 2020census.gov o puede llamar al 1-844-468-2020 para completarlo. Cabe mencionar que no se pregunta su estatus migratorio.