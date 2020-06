Ciudad Juárez entra en fase naranja; reabren negocios no esenciales

(NOTICIAS YA).-Restaurantes en Ciudad Juárez ya abrieron sus puertas cumpliendo con todos los protocolos de seguridad para evitar contagios de COVID-19.

Desde la entrada todo cambio, ahora los clientes se reciben a través de un cubículo de acrílico y el indispensable gel antibacterial, ya en el interior los meseros se encargan de dirigir a los clientes hacia una mesa determinada por la sana distancia.

“Nuestros meseros tiene la disposición y la obligación de mantener una distancia de un metro y medio sobre cada mesa y sobre cada comensal, respetando la sana distancia aparte de estos agregamos 3 stands sanitizantes donde la gente de manera automática va a poder presentar su mano y recibir una dosis de alcohol sanitizante”, dijo Fernando Peña, director del Restaurante Chapa.

Sobre todo en las comidas tipo buffet los cambios en higiene y distancia son notorios, ahora los comensales pasan por la barra de comidas que está perfectamente protegida por un acrílico sanitizado sin tener acceso directo a las viandas como se hacía anteriormente.

“Yo creo que el hecho de poder salir disfrutar una experiencia tan amena como lo es el restaurante y aparte garantizar la seguridad creo que a cualquiera de la localidad nos podrá ayudar de manera emocional.”

Varios hoteles de Ciudad Juárez habían cerrado sus puertas otros más trabajan a muy poca capacidad pero aprovecharon este tiempo para adecuar todas las instalaciones para que sus clientes se sientan en un ambiente limpio y seguro.

“El crecer de un 15% a brincar el semáforo naranja a un 30 pues definitivamente es un buen respiro para las empresas para los hoteles no, un 15 % pues no nos daba ni siquiera para la nómina no, entonces ahorita es generar la confianza en la gente para poder subir a ese nivel de ocupación”,dijo Victor Espinosa, gerente del Hotel Istay.

También las iglesias católicas ya reabrieron sus puertas, solo para oraciones personales pero de acuerdo a como avance el semáforo en las próximas semanas se podrían reanudar los servicios religiosos guardando la sana distancia para empezar a retomar las actividades diarias pero cuidando de no provocar un rebrote de COVID-19.