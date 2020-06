Se podrán tramitar licencias SB-251 en otras dos oficinas de Colorado

(NOTICIAS YA).-A partir del próximo 1 de julio el Departamento de Vehículos Motorizados DMV, emitirá licencias de conducir SB-251, las cuales pueden ser tramitadas por residentes de Colorado sin estatus migratorio.

Los inmigrantes indocumentados y temporalmente legales ahora pueden programar citas para el 1 de julio y así obtener una licencia de conducir de Colorado, un permiso de instrucción o una tarjeta de identificación en las oficinas de Fort Morgan y Alamosa, esto de acuerdo con un comunicado de la División de Vehículos Motorizados de Colorado.

Las oficinas del DMV de Lakewood Westgate, Colorado Springs, Aurora, Grand Junction, Glenwood Springs, Lamar, Montrose, Pueblo y Durango también continuarán ofreciendo estos servicios.

Para proteger la salud de los clientes y el personal mientras se brindan estos servicios esenciales, las oficinas de Fort Morgan y Alamosa, y todas las demás oficinas de licencias de conducir, estarán abiertas solo con cita previa.

Los interesados en obtener esta licencia, pueden programar una cita llamando al 303-205-2335 o pueden comunicarse con los asistentes de Seguridad Vial y Comunitaria de Colorado del DMV en la página http://www.colorado.gov/dmv/nonprofit-co-rcsa-partners. Estos grupos sin fines de lucro ayudan a programar citas y aseguran que los solicitantes tengan los documentos necesarios para comenzar el proceso de concesión de licencias.

Cabe recordar que el DMV continúa con estrictas precauciones, tales como exigir a los clientes que utilicen cubrebocas o cualquier tipo de cubierta de tela para nariz y boca cuando asistan a sus citas, examinar a clientes y trabajadores para detectar fiebre y administrar un cuestionario de COVID-19. Además, no se permitirá el acceso a las oficinas estatales a quienes tengan fiebre o presenten síntomas de COVID-19.

Quienes vayan a realizar sus trámites, no deben traer acompañantes porque estos no podrán ingresar a ninguna oficina del DMV mientras se estén aplicando las medidas de distanciamiento social. Si el acompañante es esencial, como un cuidador o un traductor, los clientes deben especificar y comprobar por qué se necesita un invitado en el momento de hacer la cita y no el día de esta.

Por razones de seguridad y por el momento, el DMV no realizará pruebas de manejo prácticas y invita a quienes pronto serán conductores a comunicarse con una escuela de manejo privada para realizarlas.

Todos los habitantes de Colorado, independientemente de su estado migratorio, deben programar citas para ser atendidos.

La expansión de las oficinas para realizar este trámite, es parte de la ley aprobada el 2019, principalmente la Ley del Senado 19-139 y la Ley de Asignaciones Extensas. La Ley de Seguridad Vial y Comunitaria de Colorado (SB 13-251) estableció servicios para inmigrantes el 1 de agosto de 2014.

Al ampliar el número de oficinas que ofrecen estos servicios, más habitantes de Colorado estarán lo suficientemente capacitados para operar un vehículo en carreteras y autopistas en todo el Estado de manera segura y podrán obtener un seguro de vehículo. Y gracias a estos dos nuevos puntos, los habitantes de Colorado de áreas rurales, no tendrán que manejar muy lejos para tramitar estos servicios.

Visite https://www.colorado.gov/pacific/dmv/node/48731/ para obtener más información sobre los servicios del Colorado Road and Community Safety Act.

Recuerde que la División de Vehículos Motorizados de Colorado ofrece 35 servicios en línea en mydmv.colorado.gov, tales como: renovar su licencia de conducir, el registro de su vehículo, obtener un registro de manejo y mucho más.