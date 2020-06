Juez Cortez planea implementar toque de queda en co. Hidalgo

(NOTICIAS YA).- El juez del condado de Hidalgo, Richard F. Cortez, informó el miércoles por la tarde que el condado planea emitir un toque de queda para luchar contra la pandemia de COVID-19.

A través de Facebook Live, el juez dijo que el toque de queda se aplicará a los menores de 10 p.m. a 6 a.m. y para los adultos de 11 p.m. a 5 a.m. Sin embargo, no especificó cuándo entrará en efecto.

El juez subrayó que el aumento de las infecciones se atribuye a que los residentes del condado no toman las precauciones adecuadas para mantenerse seguros unos a otros.

Cortez dijo que las medidas tomadas al principio de la pandemia fueron efectivas en la lucha contra el virus.

“Cuando tuvimos esas restricciones en marcha, disfrutamos de una tasa muy, muy baja de infecciones”, dijo.

El objetivo de las medidas era evitar que los hospitales se vieran desbordados, dijo. De acuerdo con Cortez, la capacidad hospitalaria en el condado está ahora siendo sobrecargada.

“Hoy en día, estamos muy cerca de estar en la capacidad”, dijo.

Cortez dijo que las reuniones de personas estaban promoviendo la propagación del virus. “No podemos permitir que esto continúe” enfatizó. Por ello firmó una nueva orden que limitará las reuniones masivas a 100 personas, las reuniones domiciliarias a 10.

De acuerdo con el video, el dramático aumento de casos continuará el miércoles.

“Hoy estamos a punto de batir otro récord en cuanto a nuevos casos”, dijo el portavoz del condado, Carlos Sánchez, en el vídeo.

El Dr. Iván G. Meléndez, médico de la autoridad del condado de Hidalgo, también estaba en la llamada y dijo que los números de hoy superarán los 300.

El martes se reportaron 248 casos y 2 muertes.