Muere integrante de ‘La Séptima Banda’ por coronavirus

(NOTICIAS YA).-Un integrante de ‘La Séptima Banda’ murió por COVID-19, anunció la agrupación este miércoles.

Armando Cardona, de 30 años, estaba hospitalizado en Sinaloa tras complicaciones derivadas de coronavirus, informaron medios locales.

Al músico mexicano le sobreviven su esposa y dos hijos menores de edad.

Amigos y compañeros del género musical se están uniendo en redes al dolor de la familia.

“Con la triste noticia de que ha partido al cielo un gran compañero, un hermano, una persona que indudablemente nos dejó un gran vacío…”, se lee en el anuncio que “La Septima Banda” hizo en Instagram:

Pero no es la única banda mexicana afectada por el virus.

Según información de Infobae, la semana pasada el vocalista de la Banda MS, Oswaldo “Walo” Silvas, informó que dio positivo por COVID-19.

En una transmisión en vivo vía Instagram, el músico compartió con sus seguidores: “Ya les había comentado que había tenido todos los síntomas del virus. Los primeros nueve días yo pensé que había sido dengue, porque era lo que mi médico me había dicho… por ciertos síntomas, pero al día nueve empecé a sentir otros síntomas como la pérdida del olfalto, la del gusto, ardor de los ojos y la falta de aire que sí fue muy frecuente el que me agitara y me cansara.”

Citando al medio de noticias, el vocalista reconoció que era de lo que dudaban de la existencia del coronavirus, pero ahora pide a sus seguidores seguir todas las medidas de salud:

“Yo era de las personas que me rehusaba a pensar que esto estuviera pasando y que se estuvieran tomando medidas tan drásticas, pero pues desafortunadamente me tocó y aquí estamos ahora diciendo que ahí está el virus. Entonces no es ninguna mentira”, dijo.

