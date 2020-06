Nuevo Presupuesto del Condado

(NOTICIAS YA).-

La junta de Supervisores del Condado de Riverside ordenó al departamento de recursos humanos eliminar más de 2 mil posiciones vacantes en decenas de agencias como parte de un esfuerzo para reducir confusión y gasto en el proceso del nuevo presupuesto. Con la aprobación de todos los supervisores, será un análisis acelerado por la oficina ejecutiva quien identificara, no solo posiciones que están vacías y son designadas por el departamento de recursos humanos y no son financiadas, pero también posiciones que sí lo son y no tienen suplentes.

El estudio reportó más de 2 mil trabajos vacantes y que no han sido financiadas y más de 3 mil posiciones que si lo han sido.

Los supervisores en la junta aseguraron que esto ayudar a limpiar y generar ahorros ya que la economía aún está siendo afectada y ese dinero será utilizado para programas sociales. Esto vienen semanas después que oficiales de ciudades en el condado han criticado el presupuesto ya que una gran parte está siendo dirigida al departamento del alguacil.

“En cualquier nivel de gobierno, hay la mayoría de fondos invertidos en lo que es la aplicación de leyes, sea policía, sheriff cual sea el departamento. Pero también sabemos que hay otras maneras de asegurar que las comunidades estén seguras,” dice Megan Beaman Jacinto.

El alguacil Chad Bianco notifico que en el año fiscal, el tenia 334 posiciones vacías que son financiadas, pero tras el cierre de la academia del alguacil por el coronavirus, estas posiciones continuarán vacías.

“Igual en la ciudad de Coachella la mayoría de nuestro presupuesto está comprometido al departamento del alguacil, y es porque hemos seguido el modo tradicional,” dice Jacinto.