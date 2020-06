Despiden a tres policías que fueron captados siendo racistas

(NOTICIAS YA).- Tres policías de Carolina del Norte fueron despedidos tras ser captados realizando declaraciones racistas que amenazaban con exterminar personas por su color de piel.

De acuerdo con The Charlotte Observer, los oficiales Jessie Moore, Kevin Piner y Brian Gilmore no forman parte del Departamento de Policía de Wilmington desde el martes.

“Cuando me enteré de estas conversaciones, me sorprendí, me entristecí y me dio asco. No hay lugar para este tipo de conducta en nuestra agencia o nuestra ciudad ni será tolerada”, expuso el jefe de Policía, Donny Williams.

LEE: Policía que mató a George Floyd “sabía lo que hacía”, admite jefe

De acuerdo con los documentos difundidos por la corporación, una sargento realizaba una inspección cuando encontró grabaciones de la patrulla de Piner, cuya cámara se activó accidentalmente.

La sargento se percató de comentarios “extremadamente racistas” en la conversación. En otra grabación, Piner y Gilmore hablaban desde sus repectivas patrullas y criticaron al departamento de policía, asegurando que su única preocupación era “arrodillarse con los negros”.

Piner asimismo recibió una llamada de Moore, y ambos utilizaron varios insultos racistas y homofóbicos.

VIDEO: Anciano atacado por policías tiene cráneo fracturado

Piner también dijo a Moore que sentía que se acercaba una guerra civil, para la cual estaba listo. El oficial aseguró que iba a comprar un rifle para “salir y empezar a masacrarlos”, en referencia a los afroamericanos. Moore le respondió que él no haría eso.

El agente Piner luego dijo a su colega Moore que era necesaria una guerra civil para eliminar a la gente negra “del mapa” y retrasarla unas “4 o 5 generaciones”. Moore contestó que estaba loco y poco después se termina la grabación.

VIDEO: “No puedo respirar”; otro asesinato racista a manos de la policía

Los oficiales en cuestión aceptaron que eran sus voces las que fueron captadas en video y no negaron el contenido de este. Los agentes dijeron que no son racistas y aseguraron que sus comentarios se debieron al estrés a raíz de las protestas por el asesinato de George Floyd a manos de la policía.

Además de su despido, los casos de cada uno de los oficiales involucrados serán revisados por la fiscalía de distrito para determinar que no hayan cometido crímenes o discriminado a personas por su raza. El jefe de policía recomendará que no vuelvan a ser contratados.

VIDEO RELACIONADO: