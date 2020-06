Disney remodelará popular atracción y la dedicará a princesa negra

(NOTICIAS YA).- Splash Mountain, uno de los juegos más populares de Disney, será “completamente reinventado”.

La atracción basada en la controvertida película de 1946 “Song of the South” (Canción del sur) ahora será protagonizada por los personajes de “The Princess and The Frog”, que presenta a la primera princesa negra de Disney.

Splash Mountain ha sido uno de los favoritos en el parque Disneyland de California desde su apertura en 1989, así como en el parque Magic Kingdom en Florida.

La medida se produjo luego de que los fanáticos instaran a Disney a cambiar la temática de Splash Mountain debido a los estereotipos raciales de la película en la que se basa. “Song of the South”, mejor conocida por la canción “Zip-a-Dee-Doo-Dah”, ha sido criticada por sus representaciones estereotipadas y ofensivas de los afroamericanos y por romantizar la época de la esclavitud.

La película es tan controvertida que Disney la ha ocultado durante décadas y la dejó fuera de la extensa biblioteca de su nuevo servicio de transmisión, Disney+.

Más de 20 mil personas firmaron una petición en línea en Change.org pidiéndole a la compañía que cambiara el tema del juego.

“Si bien la atracción se considera un clásico querido, su historia está impregnada de estereotipos racistas extremadamente problemáticos”, decía la petición. “Hay una gran necesidad de diversidad en los parques y esto podría ayudar a satisfacer esa necesidad”, agrega el texto, en referencia a cambiar la temática a “La Princesa y El Sapo”.

Disney dice que el nuevo concepto de Splash Mountain es “inclusivo” y “uno con el que todos nuestros huéspedes pueden conectarse e inspirarse”.

La compañía agregó que la nueva atracción, en la que ha estado trabajando desde el año pasado, retomará la historia de la cinta de 2009 luego de “el beso final”, y seguirá a la princesa Tiana y su cocodrilo trompetista Louis “en una aventura musical”.

Esta contará con “parte de la poderosa música de la película mientras se preparan para su primera actuación en el Mardi Gras”, explicaron.

“Tiana es una mujer moderna, valiente y empoderada, que persigue sus sueños y nunca pierde de vista lo que es realmente importante”, dijo Disney el jueves. “Es una gran historia con un fuerte personaje principal, en el contexto de Nueva Orleans y el pantano de Louisiana”.

Disney no dio una fecha para la nueva Splash Mountain, pero señaló que “el trabajo de diseño conceptual está en marcha”.

“(Los ingenieros de Disney) pronto podrán realizar revisiones preliminares y desarrollar un cronograma para cuándo puede comenzar la transformación de la atracción”, dijo la compañía.

