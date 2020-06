Sobrina de Trump revelará verdades del presidente en su próximo libro

(NOTICIAS YA).- 25/Junio/2020

Este jueves un juez desestimó un intento del hermano menor de Donald Trump para bloquear la publicación de un libro escrito por su sobrina, Mary L. Trump, que promete contar una historia poco favorable del presidente.

Mary Trump, quien tiene una maestría en literatura de la Universidad de Columbia, un doctorado en psicología de la Universidad de Adelphi y ha dado cursos sobre trauma, psicopatología y psicología de desarrollo, escribió el libro “Demasiado y nunca suficiente: Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo“.

El martes Robert S. Trump presentó una moción para obtener una orden de restricción temporal para el libro. Pero el juez Peter J. Kelly de la corte subrogada del Condado de Queens en Nueva York, desestimó el caso argumentando una falta de jurisdicción.

Ted Boutrous, abogado de la Primera Enmienda que representó a Mary Trump, aplaudió la decisión de la corte por desestimar la “solicitud sin sustento para suprimir un libro de gran importancia pública”.

“La democracia prospera en el libre intercambio de ideas”, dijo Boutrous. “Ni esta corte o ninguna otra, tienen la autoridad de violar la Constitución imponiendo una restricción previa en discurso político vital”.

Charles Harder, que representa a Robert y Donald Trump, dijo que su cliente seguirá intentándolo y agregó que en 2001 miembros de la familia Trump acordaron resolver disputas en la corte subrogada del Condado de Queens.

“Hoy, la corte subrogada determinó que no tienen jurisdicción sobre la disputa”, dijo Harder. “Por lo tanto, Robert Trump procederá a presentar una nueva demanda en la Suprema Corte Estatal de Nueva York”.

La compañía a cargo del libro, Simon & Schuster, también celebró la decisión de la corte. “Ansiamos publicar TOO MUCH AND NEVER ENOUGH de Mary L. Trump y estamos confiados en que prevaleceremos en caso de que haya más esfuerzos para frustrar esta publicación”.

Recientemente el gobierno de Trump intentó bloquear la publicación de un libro revelador escrito por John Bolton, exconsejero de seguridad nacional. Pero un juez federal negó la solicitud del Departamento de Justicia.

La corte argumenta que el libro de Bolton ya había sido distribuido y que “no ordenaría una incautación nacional y destrucción de una memoria política”.

Harder, el abogado representando a Robert Trump tiene un historial de presentar demandas contra organizaciones de noticias en nombre del presidente Trump. Éstas han sido desestimadas por expertos legales como maniobras de relaciones públicas sin mucha oportunidad de triunfar en la corte.

