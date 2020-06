Acusan a compañía de grúas de utilizar a menores para remolcar autos

(NOTICIAS YA).- Una empresa de grúas en el Norte de Virginia enfrenta una demanda entablada por autoridades estatales por conducta catalogada como predadora.

El Fiscal General de Virginia Mark Hearing ha sometido esta demanda contra Advanced Towing Company LLC acusando a la compañía de Arlington de violar los códigos de remolque del estado y del condado; llamando su conducta “predadora, agresiva, excesiva e ilegal”.

Residentes del condado como Lorenzo Molina Espinoza aseguran que el negocio tiene una mala reputación.

“Yo parque el carro para ir a preguntar, literalmente 30 segundos y lo puse en luces intermitentes, dejé encendido luego me fui, regresé y ya estaba levantado el carro. Me dijeron me das 20 dólares y te lo bajo, a lo contrario ve a pagar $240” dijo Lorenzo a Noticias Univision sobre una experiencia que tuvo con la empresa en el 2009.